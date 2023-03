Aucun Diable rouge ne manque à l’appel à l’entraînement: un arbitre officiel présent dans un but précis (vidéo)

Dix-sept Diables rouges s’étaient présentés mardi matin à Tubize pour le premier entraînement en plein air du nouveau sélectionneur national Domenico Tedesco. Avec Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Zeno Debast, Arthur Theate et le nouvel appelé Johan Bakayoko, sept joueurs manquaient à l’appel.

Ce mercredi, on constate qu’il n’y a aucun absent pour le second entraînement en vue du match en Suède de ce vendredi soir. Cette séance a de nouveau lieu à Tubize. Surprise : un arbitre officiel est de la partie. Il s’agit de Bert Put. Ce dernier est présent dans le but d’arbitrer une rencontre amicale entre les Diables rouges.