Des signes d’accalmie chez Delhaize… avant la suite de la tempête?

Le mouvement social chez Delhaize serait-il en train de faiblir ? On est tenté de le penser, vu le nombre de supermarchés intégrés ouverts ce mercredi : « 64, dont 2 en province de Liège », selon Roel Dekelver, porte-parole du Lion. C’est la première fois depuis le 7 mars dernier, jour de l’annonce du plan de franchisation total, que des magasins en gestion propre rouvrent en Wallonie. Côté flamand, il ne reste plus que 3 succursales fermées sur 67. Dit autrement, le réseau de 128 intégrés est aujourd’hui en parfait équilibre entre les fermés (64) et les ouverts (64).

Autre signe d’accalmie : les ouvriers des dépôts de Zellik, qui desservent l’ensemble des magasins, affiliés inclus, en produits frais et secs, ont repris le travail presque normalement depuis mardi après-midi. « Nous avons donné pour mot d’ordre de ralentir le plus possible le travail pour envoyer un signal clair envers la direction », explique Cédric Claeys, permanent CSC Alimentation et Services. Mardi soir vers 20h, des travailleurs du dépôt de Ninove ont pris le relais en démarrant un piquet de grève à l’entrée de l’entrepôt. Il est toujours actif ce jeudi matin. Mais, selon la direction et la CSC, cette action n’a pas de répercussions sur l’activité de ce grand centre de distribution du Lion qui irrigue tout le réseau en boissons et en produits sec de grande consommation.

Lancé mercredi vers 20h, le piquet de grève devant le centre de distribution de Ninove ne perturbe pas l’approvisionnement desmagasinsintégrés et affiliés du Lion. - DR

« Il n’y a désormais plus d’impact sur l’approvisionnement de nos magasins et de ceux de nos affiliés », assure Roel Dekelver. « Nous sommes en train de rattraper notre retard des derniers jours. Nous voulons rassurer nos affiliés : nous faisons tout pour réapprovisionner leurs magasins ».

Des actions dans l’air

Mais que l’on ne s’y trompe pas : le personnel de Delhaize et ses représentants syndicaux restent clairement déterminés à poursuivre leurs actions. Leur but est inchangé : mettre la direction sous pression pour qu’elle renonce à son plan de mise en franchise de ses 128 supermarchés intégrés. De nouvelles perturbations sévères au sein de l’entreprise, impliquant les 636 magasins affiliés, pourraient donc intervenir à tout moment, comme l’a laissé très clairement entendre le front commun syndicat au cours des derniers jours.