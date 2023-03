L’écrivain Bernhard Schlink sur les jeunes d’extrême droite: «On ne peut que les ouvrir à un monde plus grand»

Kaspar, libraire, découvre sa femme, Birgit, morte en rentrant du travail. Les deux se sont rencontrés en ex-RDA : lui était de l’Ouest, elle de l’Est. Amoureux, ils ont organisé en 1965 la fuite de Birgit. Mais ce que Kaspar ignorait alors, c’est qu’elle était enceinte d’un autre homme et qu’elle a laissé derrière elle un bébé dont elle révèle l’existence dans un manuscrit. Commence alors la quête de Svenja, cette belle-fille inconnue, qui entraîne Kaspar dans une communauté néonazie en ex-Allemagne de l’Est. Svenja s’est mariée et élève sa fille, Sigrun, dans l’idéologie de la haine. Un lien fragile se noue entre le grand-père et l’ado rebelle, qui prétend que le journal d’Anne Frank est un faux et que la solution finale n’a jamais existé.