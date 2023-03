L’Italie, une nation championne du monde devenue outsider en vue de l’Euro 2024

Les « Nuits magiques » de l’été 2021 à Wembley, les parades décisives de Gianluigi Donnarumma aux tirs au but contre l’Espagne en demie puis l’Angleterre en finale, les sourires de gamins des vétérans Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, l’accolade émue entre le sélectionneur Roberto Mancini et son « jumeau » Gianluca Vialli.

Ces images semblent bien loin pour les champions d’Europe italiens à l’heure de retrouver les Three Lions de Gareth Southgate, pour ce nouveau « classique » du football européen, dixit le sélectionneur italien.

Les deux équipes vont en effet s’affronter pour la quatrième fois en moins de deux ans après s’être déjà revues en Ligue des nations l’an dernier (0-0 en Angleterre, 1-0 pour l’Italie à Milan).

Italiens et Anglais sont les grands favoris pour prendre les deux billets qualificatifs pour le prochain Euro, dans un groupe C comptant aussi l’Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. Mais les Azzurri ont payé cher l’an dernier pour apprendre que leur statut de champions d’Europe ne les protégeait pas d’une déroute : humiliés par les Macédoniens à Palerme (1-0), ils ont manqué pour la deuxième fois de suite le Mondial disputé au Qatar fin 2022.

Pénurie d’attaquants

Resté aux commandes malgré ce « crash », Mancini s’est donc attelé à une nouvelle reconstruction après celle déjà menée à son arrivée en 2018. Avec l’envie de prouver que le succès de l’Euro n’était pas un simple coup de chance mais aussi des doutes certains face à un manque criant de jeunes talents dans le football italien.

Et ce n’est pas le printemps inattendu des clubs de Serie A en Ligue des champions, avec trois qualifiés pour les quarts de finale, du jamais vu depuis dix-sept ans, qui le rassure.

Le Naples du Nigérian Victor Osimhen, l’Inter Milan de l’Argentin Lautaro Martinez et l’AC Milan du Français Mike Maignan, les trois qualifiés en question, « ont sept ou huit joueurs italiens au total, c’est la réalité… », a soupiré le sélectionneur lundi, refusant de voir une « renaissance » dans ce tir groupé en C1.

Depuis plusieurs années, la pénurie est particulièrement marquée en attaque où l’Italie ne dispose d’aucun vrai calibre international. D’autant qu’aucun des trois offensifs de la finale de Wembley de 2021 n’est dans la liste cette fois-ci : Ciro Immobile et Federico Chiesa sont blessés et Lorenzo Insigne s’est exilé loin de la Nazionale en rejoignant Toronto l’été dernier.

Gagner pour Vialli

Après le coup raté du Brésilien de naissance Joao Pedro, appelé à la rescousse pour le barrage contre la Macédoine du Nord, Mancini a tenté un nouveau pari en convoquant Mateo Retegui, 23 ans, avant-centre italo-argentin du Club Atlético Tigre, actuellement meilleur buteur du championnat argentin.

Il a aussi rappelé Simone Pafundi, tout juste 17 ans, à qui il avait offert une première sélection contre l’Albanie (3-1) en novembre mais qui n’a joué depuis que neuf minutes en Serie A avec l’Udinese.

Avec ces choix, le sélectionneur semble jouer la carte de l’enthousiasme, plutôt que de faire appel aux plus expérimentés Nicolo Zaniolo (Galatasaray) ou Moise Kean (Juventus), insuffisamment en forme à ses yeux, ou à Mattia Zaccagni, actuel co-meilleur buteur de la Lazio Rome avec neuf buts.

Cet enthousiasme viendra aussi des supporters du stade Diego Maradona, assure le latéral Giovanni Di Lorenzo, capitaine d’un Napoli en état de grâce, déjà quasiment champion de Serie A.