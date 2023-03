Le bois devient de plus en plus compétitif

Les matériaux de construction ont tous augmenté, ce n’est plus un secret. C’est le cas des matériaux qui demandent beaucoup d’énergie (utilisation de fours à très hautes températures) pour être produits : + 9 % pour les briques, + 10 % pour le ciment, + 20 % pour les produits en béton. Pour le ciment, les tuiles et les carrelages, certains producteurs ont même été contraints d’arrêter la production pendant un certain temps, car ils fonctionnaient à perte.

Et le bois dans tout ça ? Il a, lui aussi, connu de fortes hausses de prix, mais c’était à la mi-2021, à cause des retards d’approvisionnement consécutifs aux arrêts d’activité imposés par le covid à travers le monde. La hausse des prix de l’énergie n’a rien à voir là-dedans.