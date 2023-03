Hout Info Bois: «On manque de bâtiments publics en bois exemplaires»

Depuis un an, le bois est redevenu disponible sur le marché, et depuis un an aussi, son prix a fortement baissé, pour revenir à ses niveaux d’avant-covid… » A l’autre bout de la ligne, Hugues Frère définit la situation actuelle de la filière bois en Belgique.

Le directeur de Hout Info Bois sort d’une réunion à l’approche de Bois & Habitat. « Face à toutes les incertitudes qui entourent aujourd’hui les autres matériaux de construction, le bois est devenu très intéressant d’un point de vue financier », poursuit-il. « Moins consommer pour contrecarrer le changement climatique, c’est possible grâce au bois. C’est un matériau naturel, renouvelable, et qui ne demande quasiment pas d’énergie pour sa transformation. De plus, c’est un excellent isolant. C’est d’ailleurs le seul matériau qui répond à la fois aux exigences d’isolation et au changement climatique. Le seul. »