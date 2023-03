L’impressionnante cure de rajeunissement des Diables rouges qui affichaient la quatrième moyenne d’âge la plus élevée du monde

Écrire que la fameuse « génération dorée » arrive en fin de course est une évidence. Mais s’il en fallait une preuve supplémentaire, les chiffres publiés ce mercredi par l’Observatoire du football (CIES) sont éloquents : lors des matches disputés entre le 15 février 2022 et le 15 mars 2023, la Belgique affichait la quatrième moyenne d’âge (29,4 ans) la plus élevée du monde et carrément la plus haute d’Europe ! Seuls le Koweït (29,76), le Suriname (29,67) et le Bahreïn (29,50) étaient plus vieux. Alors qu’à l’opposé, les Bahamas étaient de loin les plus jeunes avec 22,82 ans.

Dans les eaux des autres grandes nations

Si on regarde les 24 joueurs repris par Domenico Tedesco pour affronter la Suède (ce vendredi) et l’Allemagne (mardi), on constate un évident rajeunissement avec une moyenne d’âge retombée à 26 ans. Soit dans les eaux d’autres grandes nations – en se basant sur les éléments repris dans les sélections actuelles- du ballon rond comme la France (25,7), les Pays-Bas (26), l’Allemagne et le Portugal désormais entraîné par Roberto Martinez (26,2), l’Espagne (26,3), l’Argentine (26,5), l’Italie (26,6) et l’Angleterre (26,7). La Croatie (27,5) reste sensiblement plus haut tandis que le Brésil (24) a un effectif très jeune mais est en pleine transition en attendant de nommer un sélectionneur permanent (Ramon Menezes assure l’intérim).