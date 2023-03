Cancer: une découverte belge majeure explique la résistance aux chimiothérapies

L’équipe du professeur Blanpain à l’ULB a identifié une protéine qui permet aux cellules cancéreuses de résister à la chimio. En ciblant cette molécule, de futurs médicaments pourraient combattre cette résistance et sauver des vies.

Aux côtés de l’hormonothérapie et l’immunothérapie, qui suscitent une vague d’espoir inédite dans la lutte contre le cancer, les recherches sur les traitements plus traditionnels, comme la chimiothérapie, se poursuivent, elles aussi, avec leur lot de succès. Ainsi, à l’ULB, l’équipe du laboratoire du professeur Cédric Blanpain, déjà multirécompensé pour ses découvertes sur le cancer et les cellules-souches, vient de publier dans le très respecté Nature une découverte majeure qui pourrait révolutionner à l’avenir le traitement contre le cancer.