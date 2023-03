Mohamed El Bachiri aux terroristes du 22-Mars: «Vous avez créé un Dieu détestable à votre image, un tyran frustré»

Le début du printemps est triste. L’éclosion des bourgeons a laissé la place dans nos têtes aux déflagrations causées par les bombes qui ont détruit des vies et des familles entières.

Je suis conscient que, jusqu’à la fin de ma vie, je suis condamné à maudire le début du printemps qui est pourtant synonyme de renaissance. Il n’est pour nous que triste souvenir de destruction.

Enveloppé dans une couverture, incapable de me mettre debout. J’ai sans cesse essayé de la joindre sur son GSM, mais en vain.

Je n’avais que mes yeux pour pleurer et, en tête, mes trois très chers enfants, mes amours, à qui il fallait annoncer la plus terrible des nouvelles. Un torrent de larmes jaillissait de mes yeux. Je priais Dieu qu’il fasse que ce soit un horrible cauchemar et que j’allais me réveiller. Mais il n’en était rien.

Dans mon sommeil, je la voyais rentrer en pleurs. Je voulais la garder auprès de moi mais elle s’en allait les larmes aux yeux. Je me réveillais les yeux humides, comprenant que j’étais confronté à mon destin.

J’ai bel et bien perdu la femme que j’aime, mon amie, mon amour. Et je vais devoir l’annoncer à mes enfants. Cet exercice, je ne le souhaite à personne.

Après avoir annoncé la nouvelle à des enfants qui ne comprenaient pas totalement le sens de ce que je disais (car une maman, à leurs yeux, ne pouvait disparaître de cette manière), j’ai su que je ne serais plus jamais le même.

La violence et le choc de la perte de Loubna dans une explosion nous mirent le cœur en lambeaux. Pour les enfants, leur maman était tout. La douceur incarnée, la gentillesse et le pilier de la maison.

Après la mort de Loubna, très vite, nous avons été livrés à nous-mêmes. L’école qui ne nous désirait pas. L’assistance sociale nous a d’ailleurs prévenus : cela va être très éprouvant pour vous, la directrice ne lâchera rien.

J’avais juste besoin d’une assistance. Je prenais des calmants et des somnifères et quand j’allais à l’école des enfants, c’était pour me ramasser des plaintes. L’empathie à l’égard d’un père meurtri, traumatisé, était tout simplement nulle.

Le service d’assistance psychologique fut un fiasco. Et un de mes enfants de 7 ans finit en psychiatrie pendant une semaine car il était « trop agité ». Il venait de perdre sa maman qu’il aimait tant. « Domino », le dernier étage de l’hôpital Saint-Jean, l’a profondément traumatisé. On l’a mis en cellule d’isolement.

Après quelques jours, je l’ai sorti de là et me suis juré que plus jamais je ne ferais confiance aux institutions. Camil était sous le choc et ne voulait plus me lâcher.

Il s’agit là d’une anecdote parmi tant d’autres qui montre à quel point l’Etat belge a failli dans sa mission de porter une assistance et un regard bienveillant envers les orphelins du 22-Mars.

Au lieu de ça, on nous a laissés livrés à nous-mêmes : c’est une honte pour notre pays. J’ai au moins une dizaine d’anecdotes qui témoignent du manque de considération pour les victimes.

Concernant les criminels, j’ai vu que lorsqu’on vous a brandi le Coran en vous accusant de l’avoir insulté, vous n’avez pas apprécié ce genre de propos.

Permettez-moi de vous dire que, non seulement vous l’avez insulté, souillé, mais qu’en plus, vous avez caricaturé Dieu de la pire des manières. Vous avez créé un Dieu détestable à votre image, frustré et grand tyran. Digne des mythologies grecques. En gros, une vulgaire caricature d’un criminel sanguinaire. Que vous avez instrumentalisé.

Comme je vous plains. Comment pouvoir trouver le sommeil après avoir perpétré le massacre d’innocents ? Je pense sincèrement que vous avez été condamnés à vivre malheureux et que seul le chemin de la rédemption peut encore sauver votre âme.

La religion qui impose sa vision n’est rien d’autre qu’une secte mortifère. La religion vraie est celle qui relie tous les gens, de toutes confessions, de toutes cultures, de toutes croyances.

Ce n’est qu’avec une réelle relation de fraternité que nous allons réussir à faire de belles choses. C’est ensemble que nous y arriverons.

Les bombes ont tué, mais l’esprit et l’amour ont triomphé. Et le jihad de l’amour témoigne de la chance d’avoir deux cultures qui enrichissent l’esprit.

Car, je vous le redis, j’aime tout autant Averroès que Spinoza. Et mon islam n’est en aucun cas une barrière pour empêcher d’aimer qui que ce soit.