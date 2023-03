Angelo Bison, l’ange qui jongle avec les démons

Si l’on ne connaissait pas le bonhomme au préalable, il y aurait de quoi frémir à l’idée de pénétrer dans l’antre d’Angelo Bison, l’acteur qui se cache derrière Guy Béranger, le meurtrier d’enfants dans la série Ennemi Public , librement inspirée de l’affaire Dutroux. D’abord, il y a ce coup d’œil à la carte pour situer Gerpinnes, là où le comédien nous attend dans son salon afin d’y esquisser son portrait. Gerpinnes donc, commune quasiment voisine de Marcinelle, restée tristement célèbre dans l’affaire qui traumatisa la Belgique. Et puis, il y a l’historique du comédien qui, au théâtre, vagabonde souvent, et avec un naturel inquiétant, dans les méandres de la folie, sans craindre de cheminer au bord des ténèbres. On se souvient notamment de L’avenir dure longtemps