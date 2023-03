Crise des retraites en France: «Déni absolu», «mépris»… les réactions aux déclarations de Macron

Emmanuel Macron s’est exprimé à la télévision dans un climat social et politique très compliqué en France. Sur TF1 et France 2, il persiste et signe : la très contestée réforme des retraites doit être appliquée « avant la fin de l’année », a réaffirmé le chef de l’Etat qui accepte « d’endosser l’impopularité » et campe sur sa ligne de fermeté face aux débordements dans la rue. Suite à cette intervention télévisée, les réactions n’ont pas tardé.

Les propos d’Emmanuel Macron lors de son interview mercredi midi sont « du foutage de gueule et du mépris pour les millions de personnes qui manifestent », a réagi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. « C’est lunaire cette interview. C’est : tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue. Il n’y a aucune réponse », a dénoncé M. Martinez devant des journalistes à Tours où il assiste au congrès de la CFE-CGC.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a accusé mercredi le président de la République d’avoir menti dans son interview sur TF1 et France 2 sur la position de la CFDT sur les retraites, « pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste ». « Déni et mensonge ! La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron 2019 l’avait compris, il avait repris notre ambition d’un système universel. Macron 2023 refait l’histoire et ment sur @cfdt pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste », a-t-il réagi sur Twitter.

« Hallucinant »

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mercredi les « traditionnelles marques de mépris » d’Emmanuel Macron après son entretien télévisé sur la réforme des retraites, estimant que le chef de l’Etat « vit en dehors de toute réalité ». L’ancien candidat à la présidentielle a critiqué l’« arrogance » de M. Macron sur les carrières pénibles alors qu’il « vient de retirer des critères de pénibilité », dans un point presse à Toulouse. « La foule est au peuple ce que le cri est à la voix », a ajouté Jean-Luc Mélenchon en référence à un propos du Président sur la « foule » qui n’aurait « pas de légitimité face au peuple qui s’exprime à travers ses élus ».

Emmanuel Macron a « mis plus d’explosif sur un brasier déjà bien allumé », a critiqué le premier secrétaire du PS Olivier Faure après l’entretien télévisé du chef de l’Etat, tandis que la cheffe des écologistes Marine Tondelier a dénoncé une « autosatisfaction ». « C’est hallucinant, il est dans un déni absolu », a déclaré Olivier Faure depuis l’Assemblée nationale. « Je crains qu’il n’ait mis plus d’explosif sur un brasier déjà bien allumé », a-t-il ajouté, notamment en « disqualifiant les syndicats ». Marine Tondelier s’est dite pour sa part sur Twitter « glacée par la démonstration d’autosatisfaction du président » qui, à ses yeux, a tenu des « propos offensants ».

Le président des Républicains fustige Macron

Le président des Républicains Eric Ciotti a estimé que les solutions proposées par Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée mercredi n’étaient « pas à la hauteur de la crise politique et économique que nous vivons ». « La seule vraie annonce de cette allocution est que le combat contre l’immigration de masse n’est plus une priorité pour le gouvernement » et « c’est une faute », a estimé dans un communiqué le député des Alpes-Maritimes en déplorant que le chef de l’Etat n’ait « pas su convaincre les Français » de la nécessité d’une réforme des retraites.