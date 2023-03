Afrique du Sud: le roi Philippe en visite dans un pays en proie au doute

Correspondante à Johannesburg

En Afrique du Sud, c’est plutôt facile de démarrer une entreprise », explique Corentin Caeymaex, qui a vécu cinq ans à Johannesburg comme représentant d’AF Compressors, une société wallonne leader mondial des compresseurs pour la fabrication des bouteilles en plastique. « On s’est d’abord développé au-delà de nos espérances. Ensuite, il y a eu le covid, puis les coupures d’électricité, même si elles nous ont peu impactés. Mais les perspectives ne sont pas réjouissantes pour de nombreux secteurs de l’économie. » C’est donc un pays en proie au doute qui va accueillir Philippe et Mathilde, accompagnés d’un aréopage de ministres, hommes d’affaires et représentants d’universités.