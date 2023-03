Le nouveau Diable rouge Romeo Lavia s’est présenté à la presse: «Si je dois me comparer à un ancien? Axel Witsel»

Très bon avec Southampton ces derniers mois, Romeo Lavia savoure pleinement sa première participation à un rassemblement des Diables rouges. À 19 ans, le milieu de terrain défensif découvre ce nouvel environnement où tout le monde l’attendait ces dernières semaines. De quoi lui mettre un peu de pression avant de faire ses débuts ? « Non », rétorque-t-il. « Le seul qui peut me mettre la pression, c’est moi-même. »

Un discours franc de la part d’un élément qui craint davantage de devoir chanter devant ses nouveaux coéquipiers que d’être lancé dans le grand bain dès vendredi soir en Suède. Seul véritable numéro six du noyau de Domenico Tedesco, Lavia a de bonnes chances de participer à la rencontre qualificative à Stockholm. Pour endosser le rôle d’Axel Witsel, grand absent de la liste des Diables et joueur qui parle au médian de Southampton. « Si je dois me comparer à un ancien, c’est Axel Witsel », avance le Bruxellois. « Il a des qualités défensives et des qualités avec le ballon. Je l’ai beaucoup regardé jouer quand j’étais plus petit. Je m’identifie à lui. C’est un exemple. »