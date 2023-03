Blockx-Bailly: à 17 ans, ils sont l’avenir du tennis belge

Derrière David Goffin, deux grands talents, nés en 2005, se profilent chez les juniors. Ils sont respectivement nº2 et nº3 mondial dans leur catégorie et ont la chance de pouvoir se challenger au sein d’une saine rivalité.

On peut encore le constater ces dernières semaines, à 32 ans, David Goffin n’a plus la santé physique de ses 20 ans. Attention, le nº1 belge n’est pas encore fini, il ne faut pas exagérer, mais ses plus belles années sont sans doute derrière lui. Le tennis masculin belge s’est souvent demandé où était la relève et, désormais, il tient un bout de réponse car sans oublier les performances actuelles des Bergs (23 ans), Onclin (22) ou Collignon (21), il y a au sein de la génération 2005, deux phénomènes qui, pour l’instant, dominent la catégorie des juniors.