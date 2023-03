Le malaise chez Fedasil raconté de l’intérieur: «C’est un système obsolète et anti-migratoire»

J’entends partout autour de moi que c’est la crise mais ceci n’est pas une crise. C’est un système dysfonctionnel, obsolète et anti-migratoire. C’est une réalité à laquelle nous devons nous adapter. Un monde en mouvement avec des inégalités grimpantes, des guerres, des catastrophes. C’est un système rigide, bureaucratique et non résilient, dans un secteur humain, imprévisible et mouvant que sont les migrations. »

On l’appellera Marion car elle n’a pas souhaité que son nom apparaisse dans la presse. Elle occupe un poste à responsabilités au centre d’accueil temporaire du Petit Château à Bruxelles. Un lieu qui symbolise depuis un an et demi la crise de l’accueil que traverse notre pays.