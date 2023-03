Les grandes affaires climatiques du moment

Les Aînées pour la Protection du Climat

Pour la première fois de son histoire, la Cour européenne des droits de l’Homme examinera les effets du changement climatique sur les droits humains. Et c’est une association suisse qui mène le combat. « Etre arrivées jusque-là, c’est exceptionnel », se réjouit Anne Mahrer, coprésidente des Aînées pour la Protection du Climat, association qui compte plus de 2.000 membres et dont la moyenne d’âge est de 73 ans.

Elle exige une politique climatique suisse plus ambitieuse, notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 60 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Elle se base sur le fait que les personnes âgées – et particulièrement les femmes – sont le plus fortement touchées dans leur santé par l’augmentation des canicules.