Rebouteux, barreurs de feu et passeurs d’âmes: croire en l’incompréhensible

Ils et elles sont « rebouteux », et certains sont « barreurs de feu ». Ils et elles possèdent ce don mystérieux, un peu secret, un peu tabou, de soulager certaines douleurs des gens, voire d’animaux, en direct ou plus souvent à distance. Soulager mais pas guérir. Pas mal de personnes ont recours à leurs multiples services, offerts gratuitement pour la majorité d’entre eux, et d’autres n’y croient pas du tout. Certaines personnes, très cartésiennes et pragmatiques, n’y voient que du charlatanisme, mais deviennent plus dubitatives quand une intervention s’avère concluante pour eux ou un des leurs…