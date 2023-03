Anne Sinclair: «Je crains de voir Israël réduit à un pays illibéral»

La mine grave, des Israéliennes habillées en « servantes écarlates » battent le pavé de Tel Aviv. Depuis deux mois, une mobilisation sans précédent tente de détourner le gouvernement Netanyahou de ses projets, en Israël. Le Premier ministre et ses alliés d’extrême droite entendent réduire à peau de chagrin le contre-pouvoir de la Cour suprême. Ce lundi, une conférence pour « sauver la démocratie israélienne » se tient au Parlement européen, à l’organisation de JCall (European Jewish Call for Reason) et du Centre communautaire laïc juif (CCLJ). Parmi les intervenants, on retrouve le philosophe Alain Finkielkraut, l’homme politique Robert Badinter, l’ex-ministre israélienne Tzipi Livni ou encore la journaliste Anne Sinclair, qui répond à nos questions.