Goffin, la rééducation se passe bien

Touché au genou gauche (fissure au niveau du tendon), en plein tournoi de Marseille, voici exactement un mois, David Goffin poursuit sa rééducation du côté de son domicile à Monaco où il est assuré de températures plus clémentes qu’en Belgique. Et les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant le Liégeois, désormais 42e joueur mondial. « La rééducation se passe bien », nous confie-t-on dans le clan du Belge. « David monte en régime et va pouvoir retaper la balle prochainement ».

Le nº1 belge de 32 ans est donc toujours dans les temps par rapport au contre-la-montre de six semaines, avant une reprise possible, qu’il s’était fixé au moment du verdict médical. Le nº1 belge est ainsi toujours inscrit au tournoi ATP 250 de Marrakech (du 3 au 9 avril) dont il est le tenant. « Mais sa reprise pourrait aussi se faire au tournoi de Monte-Carlo, la semaine après », nous précise-t-on encore. « Tout dépendra de ses prochaines sensations ».