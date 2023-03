«Télé Orban» débarque à Bruxelles

Mardi, l’audiovisuel hongrois d’Etat résolument pro-Orban inaugurait à Bruxelles un point d’ancrage local pour l’agence MTI, la chaîne M1, la station Kossuth Radio et le site Hirado.hu. « Un pas symbolique qui montre que le service public magyar est incontournable non seulement en Hongrie mais aussi désormais à Bruxelles », saluait Daniel Papp, directeur de MTVA. Le responsable, épinglé pour des falsifications d’informations, voit son groupe comme une base de « crédibilité » et de « factualité » (sic).