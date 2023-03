Non vacciné, Novak Djokovic n’est plus numéro un au classement ATP: «Je ne regrette pas ma décision»

Suite à son refus d’être vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic s’est vu interdire l’entrée aux États-Unis et a été contraint de renoncer aux tournois Masters 1.000 d’Indian Wells et de Miami. Le jeune Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le titre à Indian Wells, détrônant le Serbe de 35 ans de la première place du classement ATP. Mais Djokovic a déclaré à CNN qu’il ne regrettait pas du tout sa décision de ne pas se faire vacciner. «C’est dommage que je n’aie pas pu jouer à Indian Wells et à Miami», a poursuivi le Serbe. «J’adore ces tournois. J’y ai connu beaucoup de succès. Mais en même temps, c’est une décision réfléchie que j’ai prise et je savais qu’il y avait toujours une possibilité que je n’y aille pas. Et la situation actuelle est telle que j’espère qu’elle changera plus tard dans l’année, à l’occasion de l’US Open. C’est le tournoi le plus important pour moi sur le sol américain.»

En mai, le gouvernement américain devrait assouplir les règles, ce qui constituerait une bonne chose pour Djokovic, vainqueur de 22 tournois du grand chelem. «J’ai appris dans la vie que les regrets ne font que vous freiner et vous font vivre dans le passé. Ce que je ne veux pas faire. Mais je ne veux pas non plus vivre trop dans le futur. Je veux vivre le moment présent autant que possible et, bien sûr, penser à l’avenir et essayer de créer un meilleur avenir.» Alcaraz, qui a remporté l’US Open 2022, a délogé Djokovic de son trône après sa victoire la semaine dernière à Indian Wells. «Je tiens à féliciter Alcaraz. Il mérite absolument d’être à nouveau numéro 1.