Force de Sibérie 2: ce gazoduc mirage entre Pékin et Moscou

Clou du sommet à Moscou entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, ce vaste projet n’existe pour le moment que sur le papier. Le président russe veut fournir au puissant voisin 50 milliards de m3 de gaz initialement prévu pour l’Europe. Mais le président chinois se montre très discret et les négociations sont toujours en cours.

Pour Vladimir Poutine, c’est l’« affaire du siècle ». Pour Xi Jinping, c’est, pour le moment, juste un projet au cœur du partenariat déséquilibré entre la Russie et la Chine. Lorsque, mardi soir sous les ors du Kremlin, pour le dîner de clôture de leur long sommet à Moscou, les présidents russe et chinois ont fini par trinquer « à la prospérité et au bien-être des peuples de Russie et de Chine, à la coopération dans cette nouvelle ère », ils venaient de signer une déclaration conjointe sur leurs dossiers économiques. Mais chacun en a fait une interprétation différente, hyperbolique pour Vladimir Poutine, discrète pour Xi Jinping.