Bruxelles: un immeuble partiellement inhabitable après un violent incendie (photos)

« En se sauvant, les habitants du troisième étage ont laissé la porte de la salle de bain ouverte, si bien que la fumée s’est propagée dans tout l’immeuble », a expliqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. « Il y a donc des dégâts de fumée aux deuxième et troisième étages, ainsi que des dégâts des eaux. Ces deux étages sont inhabitables pour le moment. Par ailleurs, l’alimentation en gaz du troisième étage a été coupée. Quant à la cause de l’incendie, elle est accidentelle », a-t-il dit.

Le porte-parole des pompiers rappelle qu’il est important, avant de quitter les lieux en cas d’incendie, de fermer les portes intérieures, du moins tant qu’il n’y a pas de danger immédiat. « De cette manière, le feu est ralenti et la fumée ne peut pas se propager. Même avec des portes intérieures non coupe-feu, la fumée d’un incendie peut être bloquée durant vingt minutes », a-t-il expliqué. « Il n’y avait pas non plus de détecteurs de fumée dans ce bâtiment, ce qui est pourtant également extrêmement important », a-t-il ajouté.