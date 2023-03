Ce Philipsen-là sera un sacré client à Gand-Wevelgem...

Jasper Philipsen confirme qu’il est indiscutablement l’un des hommes en forme de ce début de saison. Dans l’ombre de Mathieu van der Poel qui a dompté Milan-Sanremo samedi dernier, l’autre leader d’Alpecin-Deceuninck n’est certainement pas en reste. Ce mercredi, après deux succès acquis à Tirreno-Adriatico, il a remporté brillamment la course flandrienne Bruges-La Panne (WorldTour). Au-delà du résultat brut, le sprinter de Ham y a surtout ajouté la manière. Non, le Belge n’est pas qu’un roi de l’emballage final. À 25 ans, il est dorénavant bien plus que cela, quasiment un vrai coureur de classiques.