Bruxelles veut une rallonge du fédéral pour son métro

Le coût du chantier de la ligne de métro 3 ne cesse de grimper. Estimé initialement à 1,66 milliard d’euros, l’ardoise est passée à 2,65 milliards d’euros au printemps 2022. Le renchérissement depuis un an et le blocage actuel des travaux au Palais du Midi feront encore grimper l’addition. La Région bruxelloise, qui porte le projet à bout de bras, souhaite demander au fédéral de mettre davantage la main au portefeuille. A l’heure actuelle, Beliris (l’organe fédéral qui finance des projets d’envergure à Bruxelles) a apporté 500 millions d’euros dans la cagnotte. Beliris finance 125 millions d’euros par an de projets dans la capitale. Pour la période 2015-2024, 50 millions ont été consacrés au métro. Le nouveau protocole doit encore faire l’objet d’une négociation à venir. Le gouvernement bruxellois souhaite toutefois qu’une partie de l’enveloppe prochaine continue à financer le projet de transport souterrain.

À lire aussi Métro Nord: le chantier met-il en danger la viabilité financière de la Région bruxelloise?

Une délégation de ministres bruxellois prendra contact en ce sens avec le Premier ministre libéral Alexander De Croo et la ministre en charge de Beliris Karine Lalieux (PS). Ceci « afin de poursuivre et de renforcer l’intervention du Fonds Beliris dans le projet de métro à l’avenir et ce, avant le mois de juin 2023 », lit-on dans la note que l’équipe de Rudi Vervoort (PS) doit approuver jeudi. Le nouveau protocole d’accord doit « assurer la soutenabilité du financement du projet de métro jusqu’à sa réception définitive ».