Podcast – Retraites: Emmanuel Macron justifie sa réforme et s’attaque aux casseurs

Il ne s’était pas exprimé sur les retraites depuis plus de deux mois. Le président français Emmanuel Macron a fini par sortir du silence ce mercredi midi. Une interview dans les JT de TF1 et de France 2 de 13 H pour tenter de calmer l’embrasement, alors que de nombreuses villes françaises sont secouées tous les soirs par des manifestations et que ce jeudi aura lieu une nouvelle mobilisation syndicale. Qu’a-t-il dit ? Que faut-il en retenir ? Comment la population va-t-elle recevoir la parole du président ? Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris, décrypte la situation.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be