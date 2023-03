Podcast – Retraites: Macron mise sur le retour au calme

Il ne s’était pas exprimé sur les retraites depuis plus de deux mois. Le président français Emmanuel Macron a fini par sortir du silence ce mercredi midi. Une interview dans les JT de TF1 et de France 2 de 13H pour tenter de calmer l’embrasement, alors que de nombreuses villes françaises sont secouées tous les soirs par des manifestations et que ce jeudi aura lieu une nouvelle mobilisation syndicale. Qu’a-t-il dit ? Que faut-il en retenir ? Comment la population va-t-elle recevoir la parole du président ? On voit tout ça avec Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris.

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. On vous parle musique aujourd’hui avec Memento Mori, le 15ème et dernier album du groupe Depeche Mode. L’album sera disponible vendredi mais le groupe entame dès aujourd’hui une grande tournée qui passera par chez nous. A quoi ressemble Memento Mori ? C’est la question que Charlotte Verbruggen a posé à Thierry Coljon.