Etats-Unis: le dernier coup de dés de Donald Trump

Une vie entière passée à esquiver la justice, et contre-attaquer, toujours, même lorsque l’affaire paraît mal engagée. Promoteur immobilier élevé « à la dure », dans l’ombre d’un patriarche impitoyable, Donald Trump n’a jamais baissé sa garde, semblant se délecter des flèches décochées contre lui, pour mieux sculpter cette image de guerrier infatigable, sûr de sa force et un peu moins de son droit.

Le bout de la route, cependant, est en vue. A New York, un grand jury s’apprête à inculper l’ex-président américain pour paiement illégal d’une somme d’argent à une call-girl et actrice porno (Stormy Daniels) en vue d’acheter son silence en 2016, ouvrant la voie à une arrestation en bonne et due forme. Laissé au repos mercredi, le grand jury est attendu jeudi matin au tribunal de Manhattan, pour une journée décisive. Si elle aboutissait à une inculpation, la caution à payer pour une remise en liberté temporaire serait assurément très élevée.