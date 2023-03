Proximus soupçonné d’abus de position dominante dans le cadre du rachat d’Edpnet

La reprise par Proximus de l’opérateur alternatif en difficulté Edpnet pose problème à l’Autorité belge de la Concurrence (ABC). Elle a annoncé ce mercredi l’ouverture d’une instruction concernant un possible abus de position dominante de Proximus, invoquant « des indices sérieux d’entraves substantielles à la concurrence portés à sa connaissance ».

Edpnet est un petit opérateur flamand qui fournissait des services fixes (internet) et mobiles à ses clients en utilisant le réseau de Proximus. Il comptait environ 46.000 clients internet. Il était en difficulté depuis de nombreux mois et n’arrivait plus à rembourser ses créanciers, au premier rang desquels figurait Proximus. En janvier, une procédure de réorganisation judiciaire a été enclenchée par le tribunal de l’entreprise de Termonde. Proximus a introduit dans le cadre de cette procédure une offre de rachat de 20,5 millions d’euros qui a été validée par le tribunal. Ce mardi, il a ordonné le transfert des activités d’edpnet à Proximus.

Compte tenu du chiffre d’affaires relativement modeste d’Edpnet, cette transaction n’a pas dû être notifiée préalablement à l’Autorité belge de la concurrence. Mais l’ABC a décidé de s’en saisir malgré tout, invoquant la « jurisprudence Towercast ». Il s’agit d’un arrêt de la Cour européenne de justice datant de la semaine dernière qui clarifie le fait qu’une opération de concentration n’atteignant pas les seuils de contrôle prévus par le droit national peut malgré tout être analysée par une autorité de la concurrence nationale comme étant constitutive d’un abus de position dominante.