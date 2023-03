Vincent Dedienne: «On peut être nostalgique sans être réactionnaire»

Vincent Dedienne est pour deux soirs en Belgique, avec un spectacle, « Un Soir de gala », qui lui a valu le Molière de l’humour en 2022. Le Cirque royal et le festival Namur is a joke l’attendent de pied ferme.

Il n’est jamais simple, dit-on, de se remettre d’un succès. Quand on a mis la barre haut, les attentes sont forcément grandes. Après avoir décroché en 2017 le Molière de l’humour pour son premier one-man-show, S’il se passe quelque chose, dans lequel il se mettait, au propre comme au figuré, à poil, racontant ici et là son parcours de vie, Vincent Dedienne est pourtant parvenu à relever le défi. Son deuxième seul-en-scène, Un Soir de gala, qu’il présente ce jeudi au Cirque royal et vendredi au Théâtre de Namur dans le cadre du festival Namur is a joke, a à nouveau séduit critique, public… et même la profession, qui lui a à nouveau attribué, l’an dernier, le Molière. Avec ce nouveau spectacle, Vincent Dedienne porte son regard sur ses contemporains, en proposant une galerie de portraits parfois féroces, tranchant avec l’image de gentil que le natif de Mâcon trimballe depuis une dizaine d’années, sur scène mais aussi dans des chroniques qu’il a portées sur France Inter et dans l’émission Quotidien.