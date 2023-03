visapourlaflandre: tout le malheur du monde...

On va mourir, tous, cela va si mal. Tu as vu le Giec ? Et on ne fait rien. On ne sait rien faire de toute façon. Et si le Chinois s’allie à Poutine, que va-t-on devenir ? Et puis les budgets, on n’aura plus les moyens, comment va-t-on payer l’école, la santé ? » Le voilà, le torrent de nouvelles dantesques que ma maman, qui vient de terminer ses JT du soir, abat sur moi. Comme si elle avait oublié que les nouvelles du monde, je viens d’en prendre plein la figure, comme tous les jours depuis des dizaines d’années. Comme si elle avait oublié qu’en être inondée, c’est mon métier. Mais c’est plus fort qu’elle, elle doit vomir ce qu’elle vient d’ingurgiter, parce que sinon elle ne pourra pas dormir, avec à l’intérieur tout ce qui lui dit chaque soir que contrairement à ce qu’elle pensait, le pire n’est pas derrière, mais devant elle. Et qui n’est pas sa mort, mais celle des autres.