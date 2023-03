Remco Evenepoel vainqueur de la 3e étape du Tour de Catalogne: «Je me sentais de mieux en mieux jour après jour»

Après une deuxième et une troisième place, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté sa première victoire d’étape au Tour de Catalogne (Esp/2.WT) mercredi. Après avoir remporté le contre-la-montre par équipes et le classement général du Tour des Émirats arabes unis, le champion du monde a levé les bras au ciel pour la première fois de la saison.

«J’avais de très bonnes jambes. J’ai vraiment senti que je m’améliorais de jour en jour. Dommage, je portais le maillot de meilleur jeune de la course et pas l’arc-en-ciel. J’aurais aimé faire une photo avec mes rayures arc-en-ciel. Lors de la prochaine course, peut-être», a regretté Evenepoel, qui n’a pas encore réussi à gagner une course avec son maillot arc-en-ciel depuis son sacre mondial à Wollongong en Australie.

Le train imprimé par les grimpeurs d’Evenepoel chez Soudal-Quick Step avait impressionné lors de la difficile étape de montagne. Les Belges Pieter Serry, Louis Vervaeke et Ilan Van Wilder, entre autres, se sont distingués par un travail acharné, qui a mis en difficulté quelques grands noms. «J’avais une grande confiance en mon équipe. J’étais persuadé que mes coéquipiers étaient en mesure de faire ce qu’ils ont fait. Nous avons vu que la montée avant La Molina était difficile et longue. Nous approchions déjà des deux mille mètres d’altitude et nous voulions rendre les choses aussi difficiles que possible à partir de là. Cela a porté ses fruits.»