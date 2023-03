Les barrages-réservoirs de Wallonie seront placés sous haute surveillance

Il y a un an, la commission d’enquête sur les inondations accouchait de 161 recommandations. Un bilan officiel sera dressé au mois d’avril. Pour les barrages, un cadre légal est en cours de finalisation.

Le 24 mars 2022, la commission d’enquête du parlement wallon consacrée aux inondations de juillet 2021 rendait un rapport riche de 161 recommandations. Un an plus tard, une évaluation est en cours et fera l’objet d’un rapport dans le courant du mois d’avril, selon Elio Di Rupo (PS). Le ministre-président avait eu l’occasion, récemment, de dresser un bilan pour les recommandations liées à ses compétences : 14 sont mises en place, 20 sont en cours de mise en œuvre, 5 ont donné lieu à des travaux préparatoires, à titre d’exemple.

Les choses avancent bien, même si les chantiers sont nombreux et très variés : alertes météo, gestion des risques, organisation des secours ou aménagement du territoire. Beaucoup de recommandations concernent en outre d’autres niveaux de pouvoir, dont le gouvernement fédéral et les communes.