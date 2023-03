La Fed reconnaît qu’elle doit «renforcer la supervision et la régulation bancaire»

Côté pile, des prix estimés encore bien trop élevés aux Etats-Unis, comme ailleurs dans le monde.

Côté face, une crise bancaire qui, même si les marchés ont bien récupéré depuis le début de la semaine – mercredi, les bourses européennes ont clôturé timidement dans le vert (à l’exception du Bel 20, à -0,5 %), tandis que Wall Street a brutalement lâché du lest en fin de séance (-1,63 % à 32.030,11 pour le Dow Jones et –1,60 % à 11.669,6 pour le Nasdaq) –, a démontré que la politique monétaire menée par les banques centrales ces derniers mois fragilisait aussi les institutions financières. Un constat surtout vrai, pour le moment, outre-Atlantique où plusieurs banques moyennes ont vacillé ces deux dernières semaines. Le cas de Credit Suisse, sauvée dimanche soir via un rachat par UBS, est plus particulier, mais symptôme également d’un effet de panique qui peut très vite se généraliser.