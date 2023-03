Une très convoitée bible hébraïque suscite le doute chez des experts

Le Codex Sassoon est exposé à partir de ce jeudi 23 mars à Tel Aviv. Cette bible millénaire y est présentée par Sotheby’s avant sa mise aux enchères à Londres, en mai prochain. La célèbre maison de vente y voit « la plus ancienne et la plus complète des bibles hébraïques jamais découvertes ». « C’est indéniablement l’un des manuscrits les importants et les plus singuliers de l’histoire humaine », ajoute Richard Austin, en charge des livres et des manuscrits chez Sotheby’s.