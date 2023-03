«Balance ton bar»: mieux former les agents de gardiennage

La commission Justice s’est penchée ce mercredi sur la proposition de loi déposée par la députée Chanelle Bonaventure (PS) visant à introduire une formation contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la formation des agents de gardiennage travaillant dans le milieu des sorties.

La proposition avait été introduite l’été dernier et des avis écrits émanant, entre autres, de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, de la Private Security Association et du collectif « à nous la nuit » ont, depuis, été émis. Selon les auteurs de la proposition, émise dans l’élan de la vague « balance ton bar », les agents de sécurité « doivent être vus par les victimes comme des alliés et être un maillon de la chaîne de prévention ».

A cette fin, ils doivent « pouvoir intervenir et agir au mieux s’ils constatent de tels actes ou que de tels actes leurs sont rapportés par la victime elle-même ou des témoins, et agir afin de détecter de tels comportements en amont ».

Une attestation est requise pour exercer les activités de gardiennage dans un café, un bar, un établissement de jeux de hasard ou dans un lieu où l’on danse ; il s’agirait de compléter cette formation afin que l’agent de gardiennage réagisse adéquatement dans des situations d’agression sexuelle, en connaissant notamment le fonctionnement des centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) et les informations relatives aux centres d’écoute à disposition pour les victimes de ces faits. Sur proposition du député CD&V Jan Briers, un échange de vues avec le DG sécurité privée du SPF Intérieur a été prévu avant de passer au vote.