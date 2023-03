Laure Prouvost habille la façade de Kanal: joyeux et optimiste

A Kanal, pendant les travaux, la création continue : sur la façade de l’ancien show-room, l’artiste française Laure Prouvost, installée à Molenbeek, a installé une gigantesque bâche fleurie, colorée et joyeuse.

Surprise pour les passants de la place Sainctelette qui, depuis quelques mois, s’étaient habitués à voir évoluer au jour le jour le gigantesque chantier de l’ancien garage Citroën se transformant petit à petit pour devenir Kanal-Centre Pompidou. Alors que, la semaine dernière, on voyait encore toute l’ancienne façade vitrée totalement dénudée, elle s’est désormais parée d’une gigantesque bâche où les fleurs et les mots invitent au plaisir et au partage. Une œuvre de l’artiste française Laure Prouvost comme première étape du programme Façade.