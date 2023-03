Le salaire de la discorde: tensions au sommet de l’Union belge entre le président et le CEO

Le torchon brûle entre le président de l’Union belge Paul Van den Bulck et son CEO Peter Bossaert sur fond d’indexation de contrat forcée par ce dernier dans des conditions que dénonce le premier, lui-même accusé d’ingérences dans l’opérationnel. Sur initiative des membres de la Pro League, le CA de l’Union belge s’est réuni en urgence avant le décollage des Diables, ce jeudi pour la Suède.

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

A défaut d’être les meilleurs amis du monde, ils étaient au moins les plus sûrs alliés. Nommé le 5 juin 2021 au titre d’administrateur indépendant à l’initiative du CEO Peter Bossaert (en même temps que Pascale Van Damme, première présence féminine en 127 ans de fonctionnement de l’Union belge), Paul Van den Bulck est même devenu le quatorzième classé dans la lignée des présidents fédéraux, un an plus tard, le 22 juin 2022. Un accès à la diversité voulu par le CEO, lequel a pesé de tout son poids auprès du Conseil d’administration pour que la RBFA devienne la première Fédération dirigée par un concitoyen d’origine africaine.