Tonnerre, neige, -4 degrés… les prévisions météo de ces prochains jours

Ce jeudi, les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés en Ardenne, et se situeront autour de 13 ou 14 degrés ailleurs. Le vent de sud-ouest restera généralement assez fort avec des rafales autour de 60 ou 65 km/h mais pouvant très localement atteindre ou dépasser les 70 km/h sous une forte averse.

Jeudi soir et durant la nuit, une nouvelle onde pluvieuse très active traversera notre pays et pourrait également être le siège de développement d’averses localement intenses.

Vendredi

Le vent de sud-ouest sera soutenu, avec des rafales jusqu’à 60 km/h, voire un peu plus. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés.

Samedi

Samedi, le temps restera variable avec régulièrement des averses, éventuellement ponctuées d’un coup de tonnerre. Le vent sera toujours assez fort à fort de secteur sud-ouest, virant plus tard au secteur ouest-nord-ouest. Les maxima se situeront entre 5 et 12 degrés.

Dimanche

Le ciel sera très nuageux avec des pluies pouvant être abondantes. En Ardenne, les précipitations pourraient prendre la forme de neige fondante en fin de journée. Les maxima seront compris entre 3 et 8 degrés.

Lundi prochain

Lundi, de l’air plus froid et instable circulera sur notre pays. De larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux donnant lieu à des averses ; celles-ci seront sous forme de neige fondante ou de neige en Ardenne, et de pluie ou d’un peu de neige fondante ailleurs. Les maxima se situeront entre 3 et 7 degrés, sous un vent modéré de secteur nord-ouest.