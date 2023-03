Le Standard respire: tous les feux sont au vert pour la licence

S’il ne nourrissait pas trop d’inquiétude, sinon celle de ne pas recevoir sa licence professionnelle en première session, comme cela avait été le cas voici un an, en l’absence du caractère officiel du rachat du club par 777 Partners, le Standard respire. L’auditorat de l’Union belge a en effet proposé mercredi à la Commission des licences d’octroyer le précieux sésame au matricule 16, moyennant la confirmation par ladite Commission des rapports positifs des réviseurs indépendants choisis par le Standard. L’avis de l’auditorat est donc positif, puisque celui-ci ne demande pas à la Commission de convoquer le club liégeois. « On est confiant, on aura cette licence à coup sûr », nous avait confiés Pierre Locht, le CEO du Standard, il y a un mois d’ici. « On fait le maximum pour l’avoir au premier tour, et j’ai bon espoir que ce soit le cas, mais ce n’est pas totalement exclu qu’on l’ait en deuxième session, pour une question de timing. On sait que les critères sont devenus encore plus élevés et on essaye de se mettre en ordre.