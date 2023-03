Fédération Wallonie-Bruxelles: une dette interpellante

Cinq milliards en 2014… Dix en 2021… Quinze en 2025… Dopée par le covid, les inondations, la crise de l’accueil, la hausse des taux… la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles est exponentielle. Inquiet, le ministre-président Jeholet (MR) assure qu’on ne peut plus rester sans prendre des mesures. « Je veux d’abord préciser une chose : est-ce mieux dans les Régions ? Non, c’est pire. Cela étant, nos finances sont préoccupantes donc il nous faut retrouver de la rigueur budgétaire. Dans le cas contraire nous irons droit dans le mur ». Sans capacité fiscale, la FWB ne peut travailler que sur les dépenses : « On peut évidemment aller chercher dans la culture mais, bon, les moyens n’y sont quand même pas extraordinaires… On parle beaucoup de la RTBF, sa dotation est importante et a bien augmenté, tout le monde doit faire des efforts ». Pierre-Yves Jeholet lorgne sur l’enseignement qui représente 71 % du budget.