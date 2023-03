Le printemps s’annonce réjouissant pour Evenepoel

Le champion du monde voulait lever les bras pour la première fois en arc-en-ciel et c’est fait. Il visait un podium et, sauf désastre, c’est aussi dans la poche. Dans la même seconde que Roglic, il lorgne cette fois vers le classement final.

Les Espagnols s’en font une raison mais ne croyez pas qu’ils soient abattus. Au contraire. En Catalogne comme partout ailleurs, on aime le sport de haut niveau et en particulier les stars, quelle que soit leur nationalité. Aussi, lorsque le dernier vainqueur du Tour d’Espagne bat pour la première fois, dans une étape en ligne, le triple lauréat de la Vuelta, c’est un événement. Et il fut apprécié par la grande foule qui avait passé la journée à surfer sur les dernière buttes de neige de la station de La Molina.

Cette victoire du champion du monde, il est crucial de ne pas la banaliser sous prétexte que ce garçon hors normes bouscule les codes. Elle est très importante dans le plan de carrière qu’il s’est fixé, ce que nous avons pu deviner, par exemple, à travers ce propos. « Au Tour d’Espagne, j’avais dominé Mas, puisque Roglic n’était plus là, mais ici, je bats un homme qui était irrésistible depuis trois semaines. Dans sa spécialité, le sprint en montagne. C’est intéressant. »