Après le tango Xi-Poutine, l’UE au défi de scanner sa relation avec Pékin

Le sommet européen de ces jeudi et vendredi sera largement consacré aux forces et faiblesses de l’économie européenne, en route vers l’épineuse neutralité climatique. Aux prises, aussi, avec un paysage géopolitique mondial radicalement chamboulé par la guerre lancée par Vladimir Poutine, toujours au cœur des débats.

C’est un sommet européen en mode mineur qui s’annonce. Sans percée spectaculaire attendue. Mais « utile pour échanger et maintenir la confiance », résume un diplomate européen. Le rendez-vous s’ouvre sous de sombres auspices. Le président russe, sous mandat d’arrêt international, et son homologue Xi Jinping, installé à vie à la tête de la Chine, viennent de cimenter leur bloc, au terme de trois jours de pourparlers à Moscou. Pour contester l’hégémonie occidentale et l’hyperpuissance US.

Dans ce paysage à couteaux tirés, le Conseil européen accueille le pape du multilatéralisme : le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Lors du précédent sommet, en février, c’était le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était invité à Bruxelles. L’ex-Premier ministre portugais est quant à lui le patron d’une institution chargée du maintien de la paix, mais dont le Conseil de sécurité est plus paralysé que jamais par les divisions.