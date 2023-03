Les Qataris ont déposé leur deuxième offre pour le rachat de Manchester United

Il est aussi possible que d’autres offres, non-publiques, soient formulées auprès de la banque d’affaire américaine Raine, chargée de piloter la vente.

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe pétrochimique Ineos et de plusieurs clubs de football, dont l’OGC Nice en France, a aussi déposé une deuxième offre, indique la presse anglaise.

La source jointe par l’AFP n’a pas donné de détail sur la nouvelle proposition. «Le Cheikh Jassim reste totalement impliqué et confiant dans son offre. Nous pensons que c’est la meilleure offre pour le club, les supporters et la communauté locale», a-t-elle seulement précisé.

Les candidats au rachat des Red Devils avaient jusqu’à 21H00 (locales et GMT) pour déposer une offre améliorée par rapport à celle formulée mi-février.

Il n’est pas totalement exclu non plus que les Glazer, ou au moins Joel et Avram, qui sont co-présidents des Red Devils, restent à la tête du club malgré leur très forte impopularité, mais lèvent des fonds pour investir à nouveau, notamment dans les infrastructures.