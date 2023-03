Emmanuel Macron, le pari risqué du dos rond

Circulez, il n’y a plus rien à voir. A la télévision, Emmanuel Macron a tenté d’enjamber la séquence explosive de la réforme des retraites. Il n’y avait pas d’autre choix que celui de la responsabilité, a-t-il fait valoir alors que l’adoption de la loi, au forceps institutionnel, n’a pas mis fin à la colère sociale.

Alors que les syndicats appellent ce jeudi à une nouvelle journée de mobilisation et que les rassemblements spontanés et sous tension se poursuivent, cette stratégie du dos rond apparaît bien risquée. En n’optant ni pour un retrait de la réforme, ni pour un référendum, ni pour une dissolution, ni même pour un remaniement gouvernemental, le chef de l’Etat a pris la posture du général sans peur et sans reproches qui ne craint ni la foule ni l’impopularité. Mais son intransigeance pourrait bien rallumer le brasier.