Averses intenses, rafales...voici les prévisions météo de ce jeudi

Le temps sera venteux jeudi avec des averses pouvant localement être intenses, annonce l’IRM qui prévoit des températures comprises entre 9 à 14 degrés.

Les champs nuageux prédomineront avec des périodes de pluies ou d’averses parfois intenses mais quelques éclaircies et des périodes plus sèches seront aussi possibles. Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés en Ardenne et se situeront autour de 13 ou 14 degrés ailleurs.