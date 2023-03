Peter Bossaert licencié avec effet immédiat de son poste de CEO de l’Union belge

Aux abords de la Coupe du monde, les premières tensions sont apparues entre le CEO Peter Bossaert et le président Paul Van den Bulck. Pour résumer la situation, Bossaert s’est mis à reprocher des incursions présidentielles dans l’opérationnel de l’Union belge, son pré carré en qualité de CEO. A l’inverse, l’avocat bruxellois s’est très vite dressé sur ses ergots en constatant, selon lui, une dérive autoritariste de Bossaert et quelques mauvais choix non assumés.

La pomme de discorde avait déjà mûri en février 2022, période à laquelle Peter Bossaert aurait géré au plus serré – c’est-à-dire avec la seule signature du président Robert Huygens et de l’administrateur Michael Verschueren et non du CA entier – l’indexation de son propre contrat. Qui, d’après nos sources, serait composé d’une facturation annuelle fixe de 500.000 euros, assortie d’un bonus de 100.000 euros supplémentaires. Une poire pour la soif qui était, en réalité, pratiquement assurée.