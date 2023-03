Bruxelles: un tunnel va fermer temporairement pendant un an

Le 17 avril, la deuxième phase de la rénovation du tunnel Léonard à Tervuren va démarrer. Des travaux préparatoires ont déjà été réalisés entre janvier et mai 2022. Afin de minimiser les perturbations, les travaux se dérouleront principalement le soir, la nuit et les week-ends.

Le tunnel Léonard passe sous le carrefour Léonard, à la jonction de l’E411 et du Ring de Bruxelles R0 à Tervuren. Depuis sa construction dans les années 1960 et 1970, le tunnel a beaucoup souffert : le béton a été affecté par les sels de déglaçage, les gaz d’échappement et les infiltrations d’eau souterraine. Aujourd’hui, c’est l’ensemble du tunnel Léonard qui doit faire l’objet d’une rénovation complète.