Mirjana Spoljaric (Croix-Rouge): «L’aide humanitaire ne devrait jamais être politisée»

Pour la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, toutes les parties à un conflit armé doivent permettre une action humanitaire neutre et indépendante. Plus facile à dire qu’à faire.

De passage à Bruxelles, la présidente suisse du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, explique comment le CICR intervient dans les crises humanitaires en Turquie, en Syrie et en Ukraine.

Vous vous êtes rendue en Syrie après le séisme du 6 février. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Que ce séisme a frappé une population qui a déjà beaucoup souffert pendant plus de dix ans de guerre. Il y a une destruction massive de l’infrastructure civile. La population n’a plus les réserves pour affronter cette situation. Il y a un haut niveau de désespoir pour le futur de leurs enfants et un haut niveau de souffrance. J’ai rencontré des gens qui ont perdu quinze à vingt membres de leur famille.