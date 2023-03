Les garanties obtenues par RTL dans le cadre de son «retour» en Belgique

Le groupe opère actuellement sous licence luxembourgeoise et échappe depuis 2005 aux réglementations de la Communauté française.

C’est la fin d’une situation qui empoisonnait les relations entre RTL et l’écosystème médiatique belge francophone depuis 18 ans. Le groupe audiovisuel et la ministre des Médias, Bénédicte Linard ont annoncé ensemble ce jeudi le « retour » des trois chaînes télés TVI, Plug et Club en Belgique. RTL a transmis au régulateur de l’audiovisuel francophone, le CSA, la déclaration nécessaire afin de devenir un éditeur de services de la Communauté française à part entière.